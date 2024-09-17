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«У меня не осталось выбора». Дзюба — о переходе в «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как принимал решение о переходе в тольяттинский клуб. Об этом сообщают «Известия».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ну ночь бессонная у меня была. Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: “Надо!” Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора.

Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать ещё пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть — с таким теплом меня встречают. Наверное, всё не зря. Так и должно быть.

Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нет цели — есть только путь. Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше», — сказал Дзюба.

«Акрон» объявил о подписании Дзюбы 12 сентября — в заключительный день летнего трансферного окна. Через три дня 36-летний нападающий дебютировал за новый клуб в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) и отметился результативной передачей.

Акрон
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