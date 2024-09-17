«У меня не осталось выбора». Дзюба — о переходе в «Акрон»

«Ну ночь бессонная у меня была. Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: “Надо!” Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора.



Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать ещё пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть — с таким теплом меня встречают. Наверное, всё не зря. Так и должно быть.



Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нет цели — есть только путь. Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше», — сказал Дзюба.