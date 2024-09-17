Анастасия Волочкова: Буду рада, если Дзюба пригласит меня на матч

— И спортсменам, и артистам самим решать, когда заканчивать. Дзюба — профессионал. На него пролилось очень много гадости за то, в чем он был абсолютно не виноват. Сейчас человек продолжает писать свою историю и продолжает карьеру. Желаю ему идти дальше гордо с высоко поднятой головой, он этого заслуживает. Буду рада, если он пригласит меня на свой матч, — приводит слова Волочковой «Матч ТВ».