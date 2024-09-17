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Анастасия Волочкова: Буду рада, если Дзюба пригласит меня на матч

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поддержала новичка «Акрона» Артема Дзюбу и заявила, что хотела бы получить от него приглашение на матч.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

«Акрон» объявил о подписании 36-летнего Дзюбы 12 сентября — в заключительный день летнего трансферного окна. Спустя несколько дней нападающий дебютировал за новый клуб в домашнем матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) и отметился результативной передачей.

— И спортсменам, и артистам самим решать, когда заканчивать. Дзюба — профессионал. На него пролилось очень много гадости за то, в чем он был абсолютно не виноват. Сейчас человек продолжает писать свою историю и продолжает карьеру. Желаю ему идти дальше гордо с высоко поднятой головой, он этого заслуживает. Буду рада, если он пригласит меня на свой матч, — приводит слова Волочковой «Матч ТВ».

Ранее Дзюба выступал в РПЛ за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, в его активе 161 гол.

Дебютант РПЛ «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице с 8 очками. В следующем туре команда из Тольятти примет на домашнем поле «Краснодар».

Акрон
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