Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Глушенкова

«По Максиму Глушенкову: он работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой. Ждем разрешение нашего медицинского штаба, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно», — сказал Семак.
Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В выездном матче 5-го тура против «Химок» (1:1) он получил перелом лучевой кости, после которого перенес операцию. Из-за травмы 25-летний полузащитник пропустил месяц, однако это не помешало ему сохранить за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.