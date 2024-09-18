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Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился подробностями восстановления полузащитника Максима Глушенкова после перелома руки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«По Максиму Глушенкову: он работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой. Ждем разрешение нашего медицинского штаба, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно», — сказал Семак.

Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В выездном матче 5-го тура против «Химок» (1:1) он получил перелом лучевой кости, после которого перенес операцию. Из-за травмы 25-летний полузащитник пропустил месяц, однако это не помешало ему сохранить за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
17.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
26′
Дмитрий Чистяков
59′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
9
Виктор Гимарайнс Артур
89′
31
Густаво Мантуан
5
Вильмар Барриос
86′
79
Дмитрий Васильев
17
Андрей Мостовой
46′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
46′
8
Маркус Вендел
7
Александр Соболев
3′
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
30
Матео Кассьерра
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
77
Даниил Кузнецов
2
Егор Тесленко
46′
27
Алексей Грицаенко
8
Богдан Йочич
63′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
44′
63′
30
Валентин Вада
90
Марвин Чуни
74′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
63′
20
Джоэль Фамейе
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь