Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Глушенкова

Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В выездном матче 5-го тура против «Химок» (1:1) он получил перелом лучевой кости, после которого перенес операцию. Из-за травмы 25-летний полузащитник пропустил месяц, однако это не помешало ему сохранить за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.