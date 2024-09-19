Глушенков: я сам себя отговаривал от перехода в «Зенит»

«Кто отговаривал от перехода? Никто не отговаривал. Я, наверное, сам себя сначала. Именно из-за истории того, что русские играют не очень регулярно? Ну да, а больше не было причин. И после, назову это так, неплохого сезона в “Локомотиве” было желание, наверное, остаться сначала. Ну, это вот самое первое, когда, наверное, поступило, когда мне только агент сказал, что есть предложение. И я такой — блин! Хочется, но колется, как говорится», — сказал Глушенков.
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
В выездном матче 5-го тура против «Химок» (1:1) Глушенков получил перелом лучевой кости, после которого был прооперирован. Из-за травмы полузащитник пропустил месяц, однако это не помешало ему сохранить за собой лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.