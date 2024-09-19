Глушенков: я сам себя отговаривал от перехода в «Зенит»

«Кто отговаривал от перехода? Никто не отговаривал. Я, наверное, сам себя сначала. Именно из-за истории того, что русские играют не очень регулярно? Ну да, а больше не было причин. И после, назову это так, неплохого сезона в “Локомотиве” было желание, наверное, остаться сначала. Ну, это вот самое первое, когда, наверное, поступило, когда мне только агент сказал, что есть предложение. И я такой — блин! Хочется, но колется, как говорится», — сказал Глушенков.