Глушенков: Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам

«Очень курьезный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали бы, пришлось бы ехать, да», — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.