Глушенков: Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил перелом руки 18 августа в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Форвард был включен в расширенный состав сборной России, которая 5 сентября провела в Ханое выездной товарищеский матч с национальной командой Вьетнама (3:0).
«Очень курьезный момент, конечно, но, значит, так надо было. Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали бы, пришлось бы ехать, да», — сказал Глушенков в выпуске YouTube-канала Nobel.
Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023 году.
Летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. В субботу, 21 сентября, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом».