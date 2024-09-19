Семак: Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них

17 сентября нападающий Александр Соболев сделал голевую передачу в матче Кубка России против «Рубина» (2:0). Это первое результативное действие форварда за новый клуб. При этом во время матча были слышны оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» в адрес Соболева.
«Пас Соболева определил ход матча. Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает — игрового тонуса. Но он его наберет. Игрой Соболева на сегодняшний день мы полностью довольны», — передает слова Семака «Чемпионат».
«Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Он будет делать все, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», — добавил главный тренер сине-бело-голубых.
Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Трудовое соглашение футболиста рассчитано на три года с опцией продления еще на сезон.
После 8 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Семака дома встретятся с воронежским «Факелом».