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Семак: Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношении в клубе к нападающему Александру Соболеву.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

17 сентября нападающий Александр Соболев сделал голевую передачу в матче Кубка России против «Рубина» (2:0). Это первое результативное действие форварда за новый клуб. При этом во время матча были слышны оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» в адрес Соболева.

«Пас Соболева определил ход матча. Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает — игрового тонуса. Но он его наберет. Игрой Соболева на сегодняшний день мы полностью довольны», — передает слова Семака «Чемпионат».

«Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Он будет делать все, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», — добавил главный тренер сине-бело-голубых.

Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Трудовое соглашение футболиста рассчитано на три года с опцией продления еще на сезон.

После 8 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Семака дома встретятся с воронежским «Факелом».

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
17.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
26′
Дмитрий Чистяков
59′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
9
Виктор Гимарайнс Артур
89′
31
Густаво Мантуан
5
Вильмар Барриос
86′
79
Дмитрий Васильев
17
Андрей Мостовой
46′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
46′
8
Маркус Вендел
7
Александр Соболев
3′
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
30
Матео Кассьерра
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
77
Даниил Кузнецов
2
Егор Тесленко
46′
27
Алексей Грицаенко
8
Богдан Йочич
63′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
44′
63′
30
Валентин Вада
90
Марвин Чуни
74′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
63′
20
Джоэль Фамейе
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь