Семак: Соболев — часть «Зенита». Игроки за него, а он — за них

«Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят — это их отношение. Что касается Александра, то он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он — за них. Он будет делать все, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», — добавил главный тренер сине-бело-голубых.