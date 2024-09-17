У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло

Вообще, сценарий происходящего не сильно удивил. Хозяева с первых минут взяли мяч под контроль, их соперник смирился с этим и стал искать шансы на контратаках. Так что в первые 15−20 минут куда интереснее было следить за трибунами. Важная интрига — прозвучат ли кричалки про Соболева, который уже получил от болельщиков в матче с «Кайратом». Сначала они пропели часть стандартных для любого матча зарядов. Но примерно на 15−20-й минуте пошли и оскорбления. Соболева называли так же, как и в своё время Дзюбу. Времена меняются чуть быстрее, в отличие от грубых слов.