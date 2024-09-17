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У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло

Несмотря на неплохой матч с «Рубином» в Кубке России, Александра пока принимают с трудом.

Источник: FC-ZENIT.RU

«Зениту» нужно было побеждать, чтобы за два тура до конца группового этапа обеспечить себе место в плей-офф Кубка России. И все условия для этого складывались. Сине-бело-голубые проводили матч на своём поле плюс казанцев в групповом этапе уже обыгрывали. Вообще, с «Рубином» это уже была третья встреча в сезоне. Сначала в чемпионате петербуржцы закатили четыре, потом в Кубке — один. Понятно, что не стоило ожидать появления на поле основных составов. Они вообще не сильно изменились по сравнению с предыдущим матчем турнира в Казани.

Хотя Сергей Семак слегка удивил. Его команда начала встречу с тремя центральными защитниками. Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков в центре, но к ним часто опускался Вильмар Барриос. Густаво Мантуан и Артур оказались на флангах в качестве латералей. Однако главное — появление с первых минут Александра Соболева. Во втором матче подряд. Особенно интересовало, как его встретит актив с «Виража», который не игнорирует Кубок России. У «Рубина» интересно было понаблюдать за двумя новичками — Велдин Ходжа и Марвин Чуни появились в стартовом составе, и последний был особенно активен в первом тайме.

Вообще, сценарий происходящего не сильно удивил. Хозяева с первых минут взяли мяч под контроль, их соперник смирился с этим и стал искать шансы на контратаках. Так что в первые 15−20 минут куда интереснее было следить за трибунами. Важная интрига — прозвучат ли кричалки про Соболева, который уже получил от болельщиков в матче с «Кайратом». Сначала они пропели часть стандартных для любого матча зарядов. Но примерно на 15−20-й минуте пошли и оскорбления. Соболева называли так же, как и в своё время Дзюбу. Времена меняются чуть быстрее, в отличие от грубых слов.

Параллельно петербуржцы искали свободные зоны у ворот соперника. «Рубин» действительно их почти не оставлял и несколько раз неплохо выходил в атаку. Особенно выделялся Чуни. Он и цеплялся, и обыгрывался с партнёрами, но к серьёзным угрозам ворот Дениса Адамова это не приводило.

К голу привела по сути первая же реально опасная атака. Мантуан подхватил мяч на фланге, отпасовал на Соболева, который классно сыграл корпусом и отдал обратную передачу. Бразилец вылетел на ворота и переиграл Артура Нигматуллина.

Вот и случилось первое результативное действие Александра в сезоне. Правда, пока это никак не могло повлиять на настроение аудитории к нему.

Сразу после этого хозяева могли забивать второй. На этот раз ударную позицию отыскал Андрей Мостовой, но запулил мяч точно в руки голкиперу. Вообще, это был самый активный отрезок «Зенита» в матче. Но это помогло и «Рубину», они словно чуть расслабились и стали активнее переходить на чужую половину поля. Пусть и действительно хороших шансов создать им не удалось.

В перерыве Семак сделал состав своей команды чуть более основным — вышли Дуглас Сантос, Вендел и Лусиано Гонду. Это объяснимо — игрокам нужно держать себя в тонусе. Плюс тренер окончательно перешёл на схему с двумя центральными защитниками, вернувшись к привычным 4−3−3. Пусть и с необычными флангами. Рашид Рахимов сделал всего одну замену, но она не перевернула происходящее на поле. «Зенит» продолжал слегка вальяжно владеть инициативой. А опасность стала появляться примерно через 10 минут после возобновления встречи.

Сначала в падении здорово бил Лусиано, заработав угловой. А потом мяч нашёл голову Дмитрия Чистякова в штрафной. Первый гол защитника после возвращения из аренды.

Соболева к тому моменту на поле уже не было. Его заменили в перерыве. Но болельщики о нём не забыли. В какой-то момент на трибунах даже появился надувной дельфин. Доброжелательное отношение, вероятно, придётся завоёвывать долго.

Важно, что после второго гола «Зенит» не бросил играть. Моменты продолжали возникать у ворот Нигматуллина. На 71-й минуте Артур даже забил третий. Но мяч не засчитали из-за офсайда у Лусиано. И в оставшиеся 20 минут встречи петербуржцы были куда ближе к третьему голу, чем казанцы — ко второму.

«Зенит» уверенно залетает в плей-офф Кубка России. А «Рубин» и «Акрон» будут бороться за второе место в группе. Теоретически туда ещё может вклиниться «Факел», но шансов на это не очень много.

Дмитрий Зимин

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
17.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
26′
Дмитрий Чистяков
59′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
9
Виктор Гимарайнс Артур
89′
31
Густаво Мантуан
5
Вильмар Барриос
86′
79
Дмитрий Васильев
17
Андрей Мостовой
46′
3
Дуглас Сантос
77
Ильзат Ахметов
46′
8
Маркус Вендел
7
Александр Соболев
3′
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
30
Матео Кассьерра
Рубин
25
Артур Нигматуллин
5
Рустамжон Ашурматов
23
Руслан Безруков
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
77
Даниил Кузнецов
2
Егор Тесленко
46′
27
Алексей Грицаенко
8
Богдан Йочич
63′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
44′
63′
30
Валентин Вада
90
Марвин Чуни
74′
24
Никола Чумич
99
Дардан Шабанхаджай
63′
20
Джоэль Фамейе
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Рубин
Кубок России: результаты и календарь