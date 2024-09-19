КДК РФС оштрафовал игрока «Факела» за споры с болельщиками

«После окончания матча с трибуны выбежал болельщик, он был оперативно задержан, выведен с поля. Футбольным клубом “Динамо” был представлен протокол, болельщик был привлечен к административной ответственности. Служба безопасности хорошо и оперативно сработала, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей». — добавил Григорьянц.