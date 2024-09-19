КДК РФС оштрафовал игрока «Факела» за споры с болельщиками

КДК РФС оштрафовал защитника воронежского «Факела» Игоря Калинина за споры с болельщиками после матча 8-го тура Российской Премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).
После матча футболист перелез через ограждение и попытался вступить в драку с одним из фанатов, выражавших недовольство игрой команды.
«Неспортивное поведение Калинина, выраженное в конфронтационной манере со своими болельщиками. Второе нарушение в сезоне — штраф 60 тысяч рублей», — передает ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
Также решением КДК был оштрафован ЦСКА на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес петербургского «Зенита» на матче 8-го тура РПЛ (0:1).
Кроме того, по итогам матча в Махачкале между местным «Динамо» и столичным «Спартаком» (1:1), хозяева были наказаны денежным штрафом за действия болельщиков.
«После окончания матча с трибуны выбежал болельщик, он был оперативно задержан, выведен с поля. Футбольным клубом “Динамо” был представлен протокол, болельщик был привлечен к административной ответственности. Служба безопасности хорошо и оперативно сработала, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей». — добавил Григорьянц.