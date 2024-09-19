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КДК РФС оштрафовал игрока «Факела» за споры с болельщиками

Также контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ЦСКА за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

КДК РФС оштрафовал защитника воронежского «Факела» Игоря Калинина за споры с болельщиками после матча 8-го тура Российской Премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

После матча футболист перелез через ограждение и попытался вступить в драку с одним из фанатов, выражавших недовольство игрой команды.

«Неспортивное поведение Калинина, выраженное в конфронтационной манере со своими болельщиками. Второе нарушение в сезоне — штраф 60 тысяч рублей», — передает ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

Также решением КДК был оштрафован ЦСКА на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес петербургского «Зенита» на матче 8-го тура РПЛ (0:1).

Кроме того, по итогам матча в Махачкале между местным «Динамо» и столичным «Спартаком» (1:1), хозяева были наказаны денежным штрафом за действия болельщиков.

«После окончания матча с трибуны выбежал болельщик, он был оперативно задержан, выведен с поля. Футбольным клубом “Динамо” был представлен протокол, болельщик был привлечен к административной ответственности. Служба безопасности хорошо и оперативно сработала, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей». — добавил Григорьянц.

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Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь