В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Фернандесом

«Мы все надеялись, не только в “Зените”, но и во всем футбольном сообществе, что операция, которую он сделал после травмы, которую неожиданно получил, позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он делал для этого все — работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медицинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья», — приводит слова Медведева РИА Новости.