В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Фернандесом

В конце июля бывший защитник сборной России Марио Фернандес покинул «Зенит». Как заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, «Зенит» не стал продлевать контракт с футболистом из-за медицинских показателей.
«Мы все надеялись, не только в “Зените”, но и во всем футбольном сообществе, что операция, которую он сделал после травмы, которую неожиданно получил, позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он делал для этого все — работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медицинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья», — приводит слова Медведева РИА Новости.
В составе «Зенита» Марио Фернандес принял участие в 18 матчах в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. Защитник отмечал, что если вернется в Россию, то будет играть только за ЦСКА. Фернандес возобновил карьеру в декабре 2022 года и стал играть за бразильский «Интернасьонал», а летом 2023 года оказался в «Зените».
20 сентября в Санкт-Петербурге проходит встреча между легендами «Зенита» и ЦСКА. Марио Фернандес, игравший за оба клуба, не примет участия во встрече. По словам Александра Медведева, в «Зените» считают, что на следующий матч легенд надо будет пригласить Марио.
Встреча посвящена памяти экс‑тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. На поле стадиона «Смена» выйдут Малафеев, Аршавин, Радимов, Тимощук, Денисов, Широков, Горшков и Погребняк в составе команды легенд «Зенита». За ЦСКА сыграют Алдонин, Жирков, Дзагоев, Тошич, Габулов, Щенников и другие известные экс‑игроки красно‑синих.