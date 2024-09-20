РФС поддержал решение не удалять игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

«В действиях игрока в единоборстве за мяч с футболистом ЦСКА Мойзесом и последующим за этим единоборством конфликтом, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока “Зенита”, — говорится в решении ЭСК.