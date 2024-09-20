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РФС поддержал решение не удалять игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение судьи Алексея Сухого не показывать красную карточку защитнику петербургского «Зенита» Нуралы Алипу в матче против ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
37

14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ армейцы уступили «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил аргентинский легионер сине-бело-голубых Лусиано Гонду. У Алипа и защитника ЦСКА Мойзеса в концовке игры произошла стычка после грубого подката казахстанца. По ее итогам оба игрока получили по желтой карточке.

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением Нуралы Алипа на 80-й минуте матча. Комиссия постановила, что судья правильно не удалил футболиста «Зенита».

«В действиях игрока в единоборстве за мяч с футболистом ЦСКА Мойзесом и последующим за этим единоборством конфликтом, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока “Зенита”, — говорится в решении ЭСК.

После 8 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. ЦСКА с 13 баллами занимает шестое место. В субботу, 21 сентября, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом», а армейцы — в Казани с «Рубином».

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
43′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
81′
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
83′
11
Тамерлан Мусаев
22
Милан Гайич
33′
64′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
19
Рифат Жемалетдинов
64′
20
Секу Койта
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
25
Страхиня Эракович
27
Нино
83′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
5
Вильмар Барриос
45+1′
46′
28
Нуралы Алип
81′
8
Маркус Вендел
44′
90′
77
Ильзат Ахметов
7
Александр Соболев
60′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
90′
79
Дмитрий Васильев
32
Лусиано Гонду
72′
31
Густаво Мантуан
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
0
16
Фолы
8
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь