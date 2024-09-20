РФС поддержал решение не удалять игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

14 сентября в рамках 8-го тура РПЛ армейцы уступили «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил аргентинский легионер сине-бело-голубых Лусиано Гонду. У Алипа и защитника ЦСКА Мойзеса в концовке игры произошла стычка после грубого подката казахстанца. По ее итогам оба игрока получили по желтой карточке.
ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением Нуралы Алипа на 80-й минуте матча. Комиссия постановила, что судья правильно не удалил футболиста «Зенита».
«В действиях игрока в единоборстве за мяч с футболистом ЦСКА Мойзесом и последующим за этим единоборством конфликтом, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока “Зенита”, — говорится в решении ЭСК.
После 8 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков. ЦСКА с 13 баллами занимает шестое место. В субботу, 21 сентября, подопечные Сергея Семака дома сыграют с воронежским «Факелом», а армейцы — в Казани с «Рубином».