Медведев о Глушенкове: Пусть «Спартак» ищет оправдания, что просмотрел классного футболиста

— Из мухи пытаются сделать слона. Он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами. Максиму пытаются приписать, что он против игры за сборную, но это полная ерунда, — заявил Медведев.