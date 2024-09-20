Медведев о Глушенкове: Пусть «Спартак» ищет оправдания, что просмотрел классного футболиста

Спортивный директор красно-белых заявил, что клуб принял отрицательное решение из опасений, что футболист негативно повлияет на раздевалку.
— «Спартак» решил не покупать Глушенкова из-за личных качеств? Пусть ищут оправдания, что просмотрели классного футболиста, — сказал Медведев в разговоре с «РИА Новости».
Он также оценил резонансное интервью игрока о выступлениях за сборную России в товарищеских матчах.
— Из мухи пытаются сделать слона. Он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами. Максиму пытаются приписать, что он против игры за сборную, но это полная ерунда, — заявил Медведев.