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Медведев о Глушенкове: Пусть «Спартак» ищет оправдания, что просмотрел классного футболиста

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала о том, что столичный клуб летом отказался от приглашения полузащитника Максима Глушенкова.

Источник: ФК "Зенит"

Спортивный директор красно-белых заявил, что клуб принял отрицательное решение из опасений, что футболист негативно повлияет на раздевалку.

— «Спартак» решил не покупать Глушенкова из-за личных качеств? Пусть ищут оправдания, что просмотрели классного футболиста, — сказал Медведев в разговоре с «РИА Новости».

Он также оценил резонансное интервью игрока о выступлениях за сборную России в товарищеских матчах.

— Из мухи пытаются сделать слона. Он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами. Максиму пытаются приписать, что он против игры за сборную, но это полная ерунда, — заявил Медведев.

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