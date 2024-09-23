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«Плюшевые мимимишки». Зарема обвинила игроков «Спартака» в бесхарактерности

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала игроков красно-белых после вчерашнего матча с «Динамо» (2:2). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Команда Деяна Станковича упустила победу, пропустив второй мяч в большинстве на четвертой добавленной минуте.

«Литвинов деградирует второй сезон. Ими не занимаются, просто расставляют на поле и дают мяч. Надо уходить из “Спартака”, пока сами же болельщики не погнали. История с Джикией должна стать примером. При такой игре следующим летом из серьезных клубов никто не захочет. Также “Спартак” не продал Хлусевича куда-то в Европу, а сам превратил его в балласт. Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращаются в балласт, нет развития их скиллов. Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу, это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают», — сказала Салихова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Беспроигрышная серия красно-белых в чемпионате достигла восьми матчей. В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
17
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь