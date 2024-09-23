Дзюба — о физическом состоянии: Давно не играл 90 минут

Напомним, «Акрон» на домашнем поле уступил «Краснодару» со счетом 2:5 в матче 9-го тура чемпионата России. Дзюба вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут. 36-летний нападающий отметился двумя результативными передачами.
— Как оцените свое состояние?
— Нормально, доволен собой, все хорошо. Спасибо тренеру за доверие и болельщикам за поддержку. В конце немного начало схватывать ногу, но это рабочий момент. Давно не играл 90 минут на траве, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Также Дзюба прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром».
— Сложилось впечатление, что лично у вас в этом матче многое получалось, но партнеры как будто недотягивали до вас.
— Это молодость. Просто в завершающей стадии нужно принимать более хладнокровные решения. Это все к кому-то приходит с возрастом, к кому-то вообще не приходит. Главное, правильные выводы сделать. Ничего страшного. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Все ошибаются, но нам нужно прибавлять. Главное — в менталитете. Никого не бояться.
Когда мы сделали счет 2:1 с «Краснодаром», это нас окрылило, и «Краснодар» дрогнул. Они начали тянуть время, успокаивать игру. мы были агрессивно настроены. Третий гол нас «потушил» прилично. С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот. Но ничего страшного. Защита начинается с нападения, все будем прибавлять, — приводит слова Дзюбы Metaratings.
В текущем сезоне дебютант РПЛ «Акрон» занимает 11-е место в тунирной таблице в 8 очками. В следующем туре клуб из Тольятти на выезде сыграет против «Ростова».