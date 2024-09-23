Дзюба — о физическом состоянии: Давно не играл 90 минут

— Это молодость. Просто в завершающей стадии нужно принимать более хладнокровные решения. Это все к кому-то приходит с возрастом, к кому-то вообще не приходит. Главное, правильные выводы сделать. Ничего страшного. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Все ошибаются, но нам нужно прибавлять. Главное — в менталитете. Никого не бояться.



Когда мы сделали счет 2:1 с «Краснодаром», это нас окрылило, и «Краснодар» дрогнул. Они начали тянуть время, успокаивать игру. мы были агрессивно настроены. Третий гол нас «потушил» прилично. С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот. Но ничего страшного. Защита начинается с нападения, все будем прибавлять, — приводит слова Дзюбы Metaratings.