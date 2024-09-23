Галактионов рассказал о состоянии травмированного Тикнизяна

Напомним, «Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дубль в составе «железнодорожников» оформил 19-летний Алексей Батраков. Тикнизян вышел на поле во втором тайме, заменив Сергея Пиняева.
— Какая травма у Тикнизяна?
— По Наиру пока сложно сказать. Очень много было сегодня, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведем оперативное обследование и уже поймем, есть ли конкретные повреждения или нет, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в 8 матчах и забил два мяча. Также защитник сыграл в четырех матчах Кубка России и отметился двумя результативными передачами.
25-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА. По информации интернет-портала Transfermarkt сумма компенсации составила €5,5 млн.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. В следующем туре команда Михаила Галактионова на домашнем поле примет московский «Спартак».