Галактионов рассказал о состоянии травмированного Тикнизяна

— По Наиру пока сложно сказать. Очень много было сегодня, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведем оперативное обследование и уже поймем, есть ли конкретные повреждения или нет, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.