Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галактионов рассказал о состоянии травмированного Тикнизяна

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о характере повреждений защитника Наира Тикнизяна.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 3:1. Дубль в составе «железнодорожников» оформил 19-летний Алексей Батраков. Тикнизян вышел на поле во втором тайме, заменив Сергея Пиняева.

— Какая травма у Тикнизяна?

— По Наиру пока сложно сказать. Очень много было сегодня, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведем оперативное обследование и уже поймем, есть ли конкретные повреждения или нет, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в 8 матчах и забил два мяча. Также защитник сыграл в четырех матчах Кубка России и отметился двумя результативными передачами.

25-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА. По информации интернет-портала Transfermarkt сумма компенсации составила €5,5 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. В следующем туре команда Михаила Галактионова на домашнем поле примет московский «Спартак».

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь