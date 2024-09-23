Президент РПЛ пошутил над бывшим тренером «Спартака»

«Абаскаль вернулся в Россию? Да ладно?! Я не знал. Ну, по крайней мере, к нему можно обратиться за помощью с календарем. Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем.



Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется — хорошо, не вернется — есть много других тренеров прекрасных», — сказал Алаев.