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Президент РПЛ пошутил над бывшим тренером «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о приезде бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в Россию. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

В субботу, 21 сентября, Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Гранады». На следующий день испанец прилетел в России и посетил матч «Спартак» — «Динамо» (2:2).

«Абаскаль вернулся в Россию? Да ладно?! Я не знал. Ну, по крайней мере, к нему можно обратиться за помощью с календарем. Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем.

Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется — хорошо, не вернется — есть много других тренеров прекрасных», — сказал Алаев.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. 35-летний испанец привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.

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