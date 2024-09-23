Президент РПЛ пошутил над бывшим тренером «Спартака»

В субботу, 21 сентября, Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Гранады». На следующий день испанец прилетел в России и посетил матч «Спартак» — «Динамо» (2:2).
«Абаскаль вернулся в Россию? Да ладно?! Я не знал. Ну, по крайней мере, к нему можно обратиться за помощью с календарем. Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем.
Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется — хорошо, не вернется — есть много других тренеров прекрасных», — сказал Алаев.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. 35-летний испанец привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.