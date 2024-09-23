Лидер «Крыльев Советов» получил травму перед игрой с «Ахматом»

Матч 9-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Крылья Советов» проходит 23 сентября. Встреча началась в 18:30 по московскому времени.
Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не поможет своей команде в этой игре.
Аргентинец был включен в стартовый состав, но получил травму на разминке. Его место занял Франко Ороско.
24-летний аргентинец Бенхамин Гарре перешел в «Крыльев Советов» в январе 2023 года из клуба «Расинг» (Авельянеда). Гарре провел за самарцев 50 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.
«Крыльев Советов» перед игрой с 9 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У грозненцев 5 очков и 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» на данный момент является единственной командой в сезоне, у которой нет побед.