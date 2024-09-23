Лидер «Крыльев Советов» получил травму перед игрой с «Ахматом»

«Крыльев Советов» перед игрой с 9 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У грозненцев 5 очков и 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» на данный момент является единственной командой в сезоне, у которой нет побед.