Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер «Крыльев Советов» получил травму перед игрой с «Ахматом»

Полузащитник самарцев выбыл из строя на предыгровой разминке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 9, 23.09.2024, 18:30
Ахмат
1
Крылья Советов
0

Матч 9-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Крылья Советов» проходит 23 сентября. Встреча началась в 18:30 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не поможет своей команде в этой игре.

Аргентинец был включен в стартовый состав, но получил травму на разминке. Его место занял Франко Ороско.

24-летний аргентинец Бенхамин Гарре перешел в «Крыльев Советов» в январе 2023 года из клуба «Расинг» (Авельянеда). Гарре провел за самарцев 50 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Крыльев Советов» перед игрой с 9 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У грозненцев 5 очков и 15-е место в турнирной таблице. «Ахмат» на данный момент является единственной командой в сезоне, у которой нет побед.

Ахмат
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь