«Ахмат» не может победить в 11 матчах подряд в РПЛ

Ранее «Ахмат» вернул Сергея Ташуева на пост главного тренера команды после отставки Магомеда Адиева. 65-летний специалист подписал с грозненцами двухлетний контракт. Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством грозненский клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ. В сезоне-2023/24 «Ахмат» стартовал с пяти поражений в шести матчах, после чего Ташуев был отправлен в отставку.