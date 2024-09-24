«Ахмат» не может победить в 11 матчах подряд в РПЛ

Ранее «Ахмат» сыграл вничью (1:1) с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России. В составе грозненцев на 68-й минуте гол забил Фелиппе Кардозу, «Крылья» смогли сравнять счет на 90+6 минуте усилиями Доминика Ороза.
Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, «Ахмат» еще ни разу не победил в новом сезоне РПЛ, лишь в сезоне-2013/14 команда дольше ждала первой победы в сезоне (11 матчей).
«Ахмат» не побеждает в 11 матчах подряд в РПЛ (учитывая игры прошлого сезона) — это худшая серия команды без побед в чемпионате.
Ранее «Ахмат» вернул Сергея Ташуева на пост главного тренера команды после отставки Магомеда Адиева. 65-летний специалист подписал с грозненцами двухлетний контракт. Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Под его руководством грозненский клуб повторил свой лучший результат в истории, заняв пятое место в РПЛ. В сезоне-2023/24 «Ахмат» стартовал с пяти поражений в шести матчах, после чего Ташуев был отправлен в отставку.
Последним местом работы Сергея Ташуева был воронежский «Факел», который он покинул по семейным обстоятельствам в апреле этого года.
«Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками. В следующем туре команда из Грозного на выезде встретится с ЦСКА.