Алаев назвал условие для проведения матча Россия — легионеры РПЛ

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов предложил рассмотреть в качестве альтернативы дальним поездкам в Азию товарищеские матчи против сборной легионеров РПЛ. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал эту идею «красивой, но нереализуемой».
«Окна ФИФА, коих пять в течение года, — это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы сборная проводила официальные матчи с официальными соперниками, представляющими другие страны. Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звезды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесет пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ — это не благотворительная организация, конечно, мы только за.
Условная All-Star Game (Матч всех звезд) — это прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Мы залезать на чужую территорию не будем. Если коллеги из РФС скажут и мы совместно к чему-то придем, мы только за. Но я хочу, чтобы сборная играла хоть и товарищеские, но официальные матчи», — сказал Алаев.
Матчи между сборной России и сборной легионеров РПЛ проводились дважды — в 2003 и 2004 годах. Первый матч завершился победой российской команды со счетом 5:2, во второй игре сборная России победила со счетом 3:1. В обоих случаях матчи проводились в июне посреди сезона РПЛ.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальные команды вынуждены проводить исключительно товарищеские матчи. Сборная России провела 14 товарищеских матчей, в которых одержала семь побед при шести ничьих и одном поражении.
В сентябре сборная России в Ханое разгромила команду Вьетнама (3:0). Запланированная через два дня игра со сборной Таиланда не состоялась из-за тайфуна «Яги».
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на октябрьский тренировочный сбор, в который вошли 42 футболиста. Сбор национальной команды в подмосковном Новогорске начнется 7 октября. Соперники сборной России будут объявлены позднее.