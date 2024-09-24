Алаев назвал условие для проведения матча Россия — легионеры РПЛ

«Окна ФИФА, коих пять в течение года, — это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы сборная проводила официальные матчи с официальными соперниками, представляющими другие страны. Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звезды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесет пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ — это не благотворительная организация, конечно, мы только за.



Условная All-Star Game (Матч всех звезд) — это прекрасная идея, но это возможно только в окна ФИФА. Мы залезать на чужую территорию не будем. Если коллеги из РФС скажут и мы совместно к чему-то придем, мы только за. Но я хочу, чтобы сборная играла хоть и товарищеские, но официальные матчи», — сказал Алаев.