«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

22 сентября «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде из Коста-Рики и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал форвард Константин Тюкавин.