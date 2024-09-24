«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

Московское «Динамо» просит рассмотреть эпизод на 74-й минуте матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, когда арбитр Сергей Иванов показал нападающему Эль-Мехди Маухубу вторую желтую карточку.
Вышедший на замену Маухуб в течение трех минут две желтые карточки заработал. Одно предупреждение марокканский форвард получил за симуляцию.
«По мнению “Динамо”, главный арбитр матча со “Спартаком” Сергей Иванов ошибочно принял решение удалить Маухуба, которому на 74-й минуте игры была показана вторая желтая карточка», — заявили в службе коммуникаций РФС.
22 сентября «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде из Коста-Рики и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал форвард Константин Тюкавин.
По итогам девяти туров «Динамо» с 17 очками занимает четвертое место в чемпионате России. «Спартак» набрал 16 очков и идет пятым в турнирной таблице. На первом месте с 23 баллами находится «Зенит».