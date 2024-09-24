Сербский футболист «Химок» объяснил желание получить паспорт РФ

«Что касается получения российского паспорта, то, как я уже говорил, у народов Сербии и России много общего, я чувствую себя здесь комфортно и счастливо, как дома. Думаю, что в отношении клуба некоторые вещи облегчатся. Все еще далеко от реальности, посмотрим, как будут развиваться события», — передает ТАСС слова Голубовича.