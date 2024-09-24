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Сербский футболист «Химок» объяснил желание получить паспорт РФ

Защитник «Химок» Петар Голубович намерен получить российское гражданство.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

«Что касается получения российского паспорта, то, как я уже говорил, у народов Сербии и России много общего, я чувствую себя здесь комфортно и счастливо, как дома. Думаю, что в отношении клуба некоторые вещи облегчатся. Все еще далеко от реальности, посмотрим, как будут развиваться события», — передает ТАСС слова Голубовича.

«Выступать за сборную России? До этого еще далеко, но никогда не знаешь, что может быть в будущем. У России сильная сборная по футболу, в ней хорошие и качественные игроки», — добавил Голубович.

30-летний Голубович выступает за «Химки» с 2023 года. В разные годы он играл за сербский ОФК, итальянские «Рому», «Новару», «Пистойезе», «Пизу», а также за бельгийский «Кортрейк» и норвежский «Олесунн».

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