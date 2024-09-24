Агент рассказал, сможет ли Абаскаль найти работу в России

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. Барбоза считает, что испанец сейчас не сможет найти себе работу в России.
«Все тренеры уже работают. Чемпионат уже начался, все идет вперед. Но, если он приехал, то есть какая-то причина. Чисто теоретически, если какой-нибудь тренер уходит, то тогда может быть он сможет найти работу», — цитирует агента «Спорт день за днем».
14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После возобновления сезона после зимней паузы команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».