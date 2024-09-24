Агент рассказал, сможет ли Абаскаль найти работу в России

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После возобновления сезона после зимней паузы команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.