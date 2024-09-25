Ловчев: «Зениту» нужно закрыть Кордобу в игре с «Краснодаром»

«После начала чемпионата “Краснодар” оклемался, но их игру определяют два футболиста: Кордоба, которого я считаю лучшим нападающим нашего чемпионата, и Сперцян. Учитывая слаженную игру “Зенита” в атаке, думаю, что команда Сергея Семака не проиграет. Но если защитникам бело‑сине‑голубых удастся закрыть Кордобу, то атакующий потенциал “Краснодара” сразу снизится», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».