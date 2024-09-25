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Ловчев: «Зениту» нужно закрыть Кордобу в игре с «Краснодаром»

28 сентября в рамка 10-го тура Российской Премьер-лиги в Краснодаре состоится встреча местной команды и «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что атакующий потенциал «Краснодара» в матче упадет, если защитники «Зенита» смогут закрыть нападающего Джона Кордобу.

«После начала чемпионата “Краснодар” оклемался, но их игру определяют два футболиста: Кордоба, которого я считаю лучшим нападающим нашего чемпионата, и Сперцян. Учитывая слаженную игру “Зенита” в атаке, думаю, что команда Сергея Семака не проиграет. Но если защитникам бело‑сине‑голубых удастся закрыть Кордобу, то атакующий потенциал “Краснодара” сразу снизится», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Краснодар» почти восемь лет не побеждал «Зенит» в домашнем матче в рамках Премьер-лиги. Последний раз подобное событие произошло в сезоне-2016/17, когда на гол Артема Дзюбы «быки» смогли ответить мячами Марата Измайлова и Торнике Окриашвили.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» идет первым с 23 очками, «Краснодар» находится на втором месте, отставая на два очка.

Зенит
Краснодар