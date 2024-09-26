Матвей Сафонов — об РПЛ: Половина матчей не интересны



— Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят.



Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».