Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвей Сафонов — об РПЛ: Половина матчей не интересны

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти из «Краснодара».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около €400 тысяч в месяц.

— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?

— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.

— То есть допускаете, что могли остаться, если бы мы продолжали играть в еврокубках.

— Ну да. Или же уехать еще раньше.

— А была возможность уехать раньше?


— Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят.

Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборные от матчей под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

ПСЖ
Краснодар