Матвей Сафонов — об РПЛ: Половина матчей не интересны

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около €400 тысяч в месяц.
— Отсутствие еврокубков повлияло на решение уйти?
— Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти. Когда нет вызовов, это не прикольно. Хочешь работать максимально, а максимально работать невозможно, когда нет мотивации.
— То есть допускаете, что могли остаться, если бы мы продолжали играть в еврокубках.
— Ну да. Или же уехать еще раньше.
— А была возможность уехать раньше?
— Нет. Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят.
Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборные от матчей под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.