КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за оскорбительные кричалки

«Массовое оскорбление в адрес клуба “Зенит” и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тыс. рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции. “Спартак” также оштрафован за неправомерные действия зрителей на 50 тыс. рублей и бросание посторонних предметов на поле на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.