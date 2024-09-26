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КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за оскорбительные кричалки

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» за инциденты, произошедшие на прошлой неделе на матчах РПЛ и Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» оштрафован на 30 тыс. рублей за поведение своих болельщиков, которые скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева во время домашнего матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Рубина» (2:0).

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тыс. рублей. Также за неправомерные действия зрителей наложен штраф 20 тыс. рублей. Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тыс. рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Спартак» за поведение своих болельщиков во время домашнего матча 9-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) суммарно оштрафован на 160 тыс. рублей.

«Массовое оскорбление в адрес клуба “Зенит” и скандирование ненормативной лексики — штраф 60 тыс. рублей. В случае повторения ситуации будут более строгие санкции. “Спартак” также оштрафован за неправомерные действия зрителей на 50 тыс. рублей и бросание посторонних предметов на поле на 50 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

Также КДК РФС оштрафовал ЦСКА за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес «Спартака», которые звучали во время выездного матча 9-го тура РПЛ тура против «Рубина» (2:2). Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

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