Канчельскис: Дзюба побьет рекорд Кержакова по голам

«Думаю, Артем побьет рекорд Кержакова в этом сезоне. Все зависит от того, какую Артем наберет форму. Если он не в оптимальной форме, то наверное, первое время будет в роли ассистента», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.