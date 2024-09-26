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Канчельскис: Дзюба побьет рекорд Кержакова по голам

Александру Кержакову принадлежит рекорд среди нападающих из России по общему количеству голов за карьеру — 233.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис предположил, сможет ли нападающий «Акрона» Артем Дзюба побить рекорд Александра Кержакова.

«Думаю, Артем побьет рекорд Кержакова в этом сезоне. Все зависит от того, какую Артем наберет форму. Если он не в оптимальной форме, то наверное, первое время будет в роли ассистента», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.

В последний день летнего трансферного окна 36-летний нападающий Артем Дзюба на правах свободного агента перешел в тольяттинский «Акрон». В двух матчах в новой команде в РПЛ форвард сделал три результативные передачи. За карьеру во всех турнирах он забил 229 голов.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол). Также он с 30 мячами делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной вместе с Кержаковым. Футболист «Акрона» близок еще к одному рекорду — на данный момент лучшим игроков в истории чемпионата России по системе «гол+пас» является Дмитрий Лоськов. Экс-капитан «Локомотива» имеет в своем активе 265 результативных действий. Дзюба набрал по данной системе 258 очков.

«Акрон» в девяти турах набрал восемь очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В рамках 10-го тура РПЛ 28 сентября тольяттинская команда на выезде сыграет с «Ростовом».

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