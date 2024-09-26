Объявлена бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Зенит»

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи 10-го тура Премьер-лиги. Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит бригада Алексея Сухого. Встреча пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.