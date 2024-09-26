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Объявлена бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Зенит»

РФС на официальном сайте объявил составы судейских бригад на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 27, 28 и 29 сентября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи 10-го тура Премьер-лиги. Центральный матч тура между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит бригада Алексея Сухого. Встреча пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Сухому помогут ассистенты — Игорь Демешко из подмосковных Химок и Алексей Лунев из Новосибирска. Резервный судья — представитель Нижнего Новгорода Егор Егоров. Главный судья ВАР — Артем Чистяков из Азова, его ассистент — Евгений Буланов из Саранска.

Главным арбитром игры между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», которая состоится также в субботу на домашнем стадионе железнодорожников, назначен Владислав Безбородов.

Все судейские назначения тура выглядят следующим образом:

27 сентября (пятница)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Василий Казарцев.

«Факел» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский.

28 сентября (суббота)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валентин Мурашов.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов;

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Амелин.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов.

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