«Нужно еще немножко времени». Соболев — об адаптации в «Зените»

«Конечно, хотел забить и сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой. Хорошо, что отличился и думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.



Кому посвящаю свой первый гол за “Зенит”? Маме. Говорил после игры с “Рубином”, что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит. Наверное, не буду лукавить, что все-таки как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно еще немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.



Мысли могут быть только одни: работать, работать и еще раз работать. Такие поражения как от “Краснодара” закаляют и всегда хочется выигрывать. Поэтому у нас нет другого выбора, чтобы еще усерднее работать и приносить победы болельщикам», — сказал Соболев.