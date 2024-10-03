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«Нужно еще немножко времени». Соболев — об адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от первого забитого гола за новую команду. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

27-летний нападающий поразил ворота тольяттинского «Акрона» (5:1) в домашнем матче Кубка России.

«Конечно, хотел забить и сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой. Хорошо, что отличился и думаю, что сейчас уверенность чуть-чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.

Кому посвящаю свой первый гол за “Зенит”? Маме. Говорил после игры с “Рубином”, что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее все это проходит. Наверное, не буду лукавить, что все-таки как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно еще немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности.

Мысли могут быть только одни: работать, работать и еще раз работать. Такие поражения как от “Краснодара” закаляют и всегда хочется выигрывать. Поэтому у нас нет другого выбора, чтобы еще усерднее работать и приносить победы болельщикам», — сказал Соболев.

Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Всего Соболев провел за новый клуб шесть матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В субботу, 5 октября, «Зенит» в рамках РПЛ дома сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь