Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оренбург» отправил в отставку главного тренера

Испанский специалист Давид Деограсия возглавлял команду с августа 2023 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: VK.COM/DYNAMOBREST

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. До назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.

«В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК “Оренбург” с молодыми футболистами. В августе 2023 г. Давид принял главную команду в очень сложный период, “Оренбург” к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне 2023−2024. Коллектив ФК “Оренбург” благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — говорится в заявлении клуба.

До назначения в академию «Оренбурга» Деограсия с 2017 по 2021 год работал в академии белорусских клубов — брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера».

После 10 туров чемпионата России «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ, на балл опережая замыкающих турнирную таблицу «Факел» и «Ахмат». 5 октября в ближайшем матче Российской Премьер-лиги «Оренбург» на выезде сыграет с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом».

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
1.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Давид Деограсия
Голы
Локомотив
Сергей Пиняев
9′
Сергей Пиняев
56′
Оренбург
Саид Сахархизан
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
14
Никита Салтыков
59
Егор Погостнов
71
Наир Тикнизян
12′
94
Артем Тимофеев
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
59′
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
63′
77
Илья Самошников
7
Эдгар Севикян
78′
45
Александр Сильянов
9
Сергей Пиняев
59′
93
Артем Карпукас
99
Тимур Сулейманов
78′
37
Дмитрий Радиковский
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
31
Георгий Зотов
87
Данила Прохин
11
Степан Оганесян
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
35
Казымджан Караташ
79′
81
Максим Сидоров
14
Ярослав Михайлов
63′
8
Иван Башич
89′
20
Дмитрий Рыбчинский
63′
10
Саид Сахархизан
24
Томас Муро
59′
18
Александр Коваленко
96
Алексей Барановский
59′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь