«Оренбург» отправил в отставку главного тренера

«В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК “Оренбург” с молодыми футболистами. В августе 2023 г. Давид принял главную команду в очень сложный период, “Оренбург” к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне 2023−2024. Коллектив ФК “Оренбург” благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — говорится в заявлении клуба.