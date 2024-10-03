«Оренбург» отправил в отставку главного тренера

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. До назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.
«В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК “Оренбург” с молодыми футболистами. В августе 2023 г. Давид принял главную команду в очень сложный период, “Оренбург” к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне 2023−2024. Коллектив ФК “Оренбург” благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего», — говорится в заявлении клуба.
До назначения в академию «Оренбурга» Деограсия с 2017 по 2021 год работал в академии белорусских клубов — брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера».
После 10 туров чемпионата России «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ, на балл опережая замыкающих турнирную таблицу «Факел» и «Ахмат». 5 октября в ближайшем матче Российской Премьер-лиги «Оренбург» на выезде сыграет с действующим чемпионом России петербургским «Зенитом».