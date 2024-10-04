Судья должен был удалить игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»

На 14-й минуте защитник хозяев Витор Тормена повалил на газон нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду, а затем нанес ему удар шипами в область паха. Главный судья встречи Алексей Сухой показал бразильцу желтую карточку.
«Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка. Несмотря на то что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта», — сказано в заявлении ЭСК РФС.
Благодаря победе над «Зенитом» «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» опустился на третью строчку, отставая от «быков» на один балл.
В субботу, 5 октября, «Зенит» дома сыграет с «Оренбургом». На следующий день «Краснодар» примет «Химки».