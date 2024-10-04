Судья должен был удалить игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»

«Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка. Несмотря на то что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта», — сказано в заявлении ЭСК РФС.