«Восхитительные полгода». Данил Круговой — об игре за «Зенит-2»

По ходу сезона-2023/24 Круговой не смог согласовать с «Зенитом» новый контракт. В январе 26-летний защитник договорился о переходе в ЦСКА летом в качестве свободного агента. Сразу после этого «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге.
«Ну, на самом деле я благодарен руководству “Зенита”, потому что они могли поступить по-другому. Они меня могли отправить там с тренером заниматься индивидуально. Как это было в 2018 году, когда я в “Уфу” переходил. Тоже у меня был контракт, и я сказал, что не буду продлевать, и ушёл в “Уфу” тогда. И они меня отправили тогда тренироваться с тренером индивидуально. И я три-четыре месяца бегал. А здесь немножко другая ситуация. Ну, может, уже статус, наверное, другой был.
Я на самом деле благодарен, что хотя бы так это произошло и я провёл там восхитительные полгода, мне кажется. Я получил то, что хотел, и у меня была мотивация, понятно. После того как это всё закончилось, я пришёл сюда, и я счастлив», — сказал Круговой.
В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье, 6 октября, армейцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.