Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»

«Непонятно, кто остановит “Краснодар”. Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят. Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», — сказал Аршавин.