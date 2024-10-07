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Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ над подмосковными «Химками» (4:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Непонятно, кто остановит “Краснодар”. Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят. Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», — сказал Аршавин.

«Краснодар» выиграл восемь матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4, обыграв в том числе ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Зенит» (2:0). Последний раз «быки» проигрывали в чемпионате еще в прошлом сезоне.

Перед международной паузой «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. 19 октября команда Мурада Мусаева на выезде сыграет с московским «Спартаком».

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Франк Артига
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Сергей Петров)
41′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
55′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
73′
Кевин Кастаньо
89′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
6
Кевин Ленини
80′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
19
Федор Смолов
11
Жоау Батчи
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
35′
61′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
61′
8
Данила Козлов
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
25
Александр Филин
37′
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
80
Хетаг Хосонов
24
Эдгардо Фаринья
8′
75′
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
66′
11
Резиуан Мирзов
18
Зелимхан Бакаев
66′
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
66′
9
Александр Руденко
91
Антон Заболотный
83′
7
Илья Садыгов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
15
Фолы
7
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Химки
Зенит
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь