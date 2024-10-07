Андрей Аршавин: непонятно, кто остановит «Краснодар»

«Непонятно, кто остановит “Краснодар”. Команда легко комбинирует, без какой‑то натужности, нашли сочетания. Все лидеры здорово выглядят. Игроки, которые выходят на замену, все без потери качества. Они выглядят здорово», — сказал Аршавин.
«Краснодар» выиграл восемь матчей РПЛ подряд с общим счетом 21:4, обыграв в том числе ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Зенит» (2:0). Последний раз «быки» проигрывали в чемпионате еще в прошлом сезоне.
Перед международной паузой «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. 19 октября команда Мурада Мусаева на выезде сыграет с московским «Спартаком».