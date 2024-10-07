Владимир Слишкович назначен главным тренером «Оренбурга»

«Мы выбирали из многих, но избранных мало, мы избрали его. Все в совокупности привлекло, в том числе работа в “Спартаке”. В этом сезоне нужно исправить ситуацию, вывести клуб на достойное место, сохраниться в премьер-лиге без стыковых матчей», — цитирует ТАСС президента «Оренбурга» Василия Еремякина.