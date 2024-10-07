Владимир Слишкович назначен главным тренером «Оренбурга»

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Клуб официально подтвердил назначение Владимира Слишковича на должность главного тренера команды.
Перед новым тренером поставлена задача сохранить прописку в Премьер-лиге.
«Мы выбирали из многих, но избранных мало, мы избрали его. Все в совокупности привлекло, в том числе работа в “Спартаке”. В этом сезоне нужно исправить ситуацию, вывести клуб на достойное место, сохраниться в премьер-лиге без стыковых матчей», — цитирует ТАСС президента «Оренбурга» Василия Еремякина.
Боснийский специалист Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.
После завершения сезона «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Деяна Станковича. Предполагалось, что Слишкович войдет в его тренерский штаб, однако босниец принял решение уйти из клуба.
После 11 туров чемпионата России «Оренбург» с 7 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ, на балл опережая замыкающий турнирную таблицу «Ахмат». 17 октября в ближайшем матче Российской Премьер-лиги «Оренбург» дома сыграет с «Крыльями Советов».