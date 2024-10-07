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«Зенит» объявил сроки восстановления Глушенкова после травмы

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков выбыл на месяц из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Кубка России против «Акрона» (5:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Определен предварительный срок восстановления Максима Глушенкова. Атакующий полузащитник получил травму на 71-й минуте матча с “Акроном”. По результатам обследования у Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель. Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в сообщении.

Таким образом, Глушенков не сможет помочь команде в матчах чемпионата с «Акроном» (18 октября), «Локомотивом» (27 октября) и махачкалинским «Динамо» (2 ноября).

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. В августе Глушенков получил перелом запястья, из-за которого пропустил более месяца.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 12 октября, команда Сергея Семака дома проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Зенит
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