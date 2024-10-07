«Зенит» объявил сроки восстановления Глушенкова после травмы

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. В августе Глушенков получил перелом запястья, из-за которого пропустил более месяца.