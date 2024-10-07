«Зенит» объявил сроки восстановления Глушенкова после травмы

«Определен предварительный срок восстановления Максима Глушенкова. Атакующий полузащитник получил травму на 71-й минуте матча с “Акроном”. По результатам обследования у Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель. Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в сообщении.
Таким образом, Глушенков не сможет помочь команде в матчах чемпионата с «Акроном» (18 октября), «Локомотивом» (27 октября) и махачкалинским «Динамо» (2 ноября).
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. В августе Глушенков получил перелом запястья, из-за которого пропустил более месяца.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 12 октября, команда Сергея Семака дома проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.