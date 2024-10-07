Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужна ваша помощь». Слишкович обратился к фанатам «Оренбурга»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня клуб объявил о назначении 41-летнего боснийца на пост главного тренера. На этом месте он сменил испанца Давида Деограсию.

«Оренбуржцы, вот я приехал, но один я ничего не могу. Нам будет нужна ваша помощь. Она важна для ребят, которые выходят на поле, чтобы успеть остаться и спасти этот сезон. Увидимся скоро», — сказал Слишкович.

В апреле этого года Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», возглавив команду после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 20 октября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».

Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь