Слишкович: Сделаем все, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал об обстоятельствах своего назначения.
«Когда поступило предложение? В тот момент, когда они решили поменять тренера. Они подумали, что пришло время попробовать по-другому сделать. В этот момент случился контакт с клубом. Достаточно быстро мы договорились, потому что я чувствовал со стороны “Оренбурга”, что они серьезно хотят меня увидеть здесь. Для меня это было важно. Я всегда говорил, что если мои амбиции и амбиции клуба примерно одинаковые, то для меня это интересно», — сказал Слишкович клубной пресс-службе.
«Я очень рад, потому что появилась возможность работать в серьезном клубе с амбициями. Это молодая команда, много моих идей можно реализовать. Я со своим штабом сделаю все, чтобы остаться в РПЛ», — добавил специалист.
В апреле этого года Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», возглавив команду после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).
После 11 туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги. 20 октября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».