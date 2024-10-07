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Слишкович: Сделаем все, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ

7 октября «Оренбург» объявил о назначении боснийского специалиста Владимир Слишковича на пост главного тренера клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал об обстоятельствах своего назначения.

«Когда поступило предложение? В тот момент, когда они решили поменять тренера. Они подумали, что пришло время попробовать по-другому сделать. В этот момент случился контакт с клубом. Достаточно быстро мы договорились, потому что я чувствовал со стороны “Оренбурга”, что они серьезно хотят меня увидеть здесь. Для меня это было важно. Я всегда говорил, что если мои амбиции и амбиции клуба примерно одинаковые, то для меня это интересно», — сказал Слишкович клубной пресс-службе.

«Я очень рад, потому что появилась возможность работать в серьезном клубе с амбициями. Это молодая команда, много моих идей можно реализовать. Я со своим штабом сделаю все, чтобы остаться в РПЛ», — добавил специалист.

В апреле этого года Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», возглавив команду после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» (0:1).

После 11 туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-лиги. 20 октября команда дома сыграет с «Крыльями Советов».

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