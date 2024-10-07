Слишкович: Сделаем все, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ

«Когда поступило предложение? В тот момент, когда они решили поменять тренера. Они подумали, что пришло время попробовать по-другому сделать. В этот момент случился контакт с клубом. Достаточно быстро мы договорились, потому что я чувствовал со стороны “Оренбурга”, что они серьезно хотят меня увидеть здесь. Для меня это было важно. Я всегда говорил, что если мои амбиции и амбиции клуба примерно одинаковые, то для меня это интересно», — сказал Слишкович клубной пресс-службе.