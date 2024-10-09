«Посылал нас на три буквы». Игнашевич — об Акинфееве

«Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении — 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.



Но если говорить как про вратаря и защитника, то, на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем “Зенит” 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после финального свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы», — рассказал Игнашевич.