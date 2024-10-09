«Посылал нас на три буквы». Игнашевич — об Акинфееве

«Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении — 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.
Но если говорить как про вратаря и защитника, то, на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем “Зенит” 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после финального свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы», — рассказал Игнашевич.
В ноябре 2010 года ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» со счетом 3:1. Единственный гол «Зенита» на третьей добавленной минуте забил Алессандро Розина.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Он провел 541 матч во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с ЦСКА Игнашевич стал пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.
После окончания игровой карьеры Игнашевич стал тренером. Его последним местом работы была «Балтика», которую он покинул в июне этого года.