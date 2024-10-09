Звезда «Дома-2» раскрыла подробности ДТП с участием Промеса в Дубае

«Он рассказывал это на следующий день, когда мы с ним встретились. Он говорил, что ехал на автомобиле, поцарапал машину, начал бежать… И убежал… Там никого не было, даже пострадавших. Это просто легкое ДТП. Но, видимо, от судьбы не убежать.
Он избегал встречи с полицией? Думаю, что да. Он знал, чем это может закончиться, поэтому и побежал. Это глупо бежать в Дубае — там камеры везде», — сказала Кулешова.
Также Кулешова рассказала, что в июне этого года она родила от Промеса дочь.
«Квинси сказал мне, что у него четверо детей уже есть, но он хочет ребёнка от меня. Я узнала, что беременна через четыре месяца после того, как мы решили, что хотим ребёнка. А потом Квинси арестовали во время сборов в Дубае. Он вышел из тюрьмы в ОАЭ за неделю до рождения нашей дочери. Он поддерживал меня на родах онлайн. Поблагодарил меня за рождение ребёнка… Дочке дал имя он, её зовут Кейси-Мэй Промес», — рассказала Кулешова.
Мария (Мэри) Кулешова получила известность в 2017 году, когда стала участницей скандального реалити-шоу «Дом-2». После ухода с телепроекта она занялась блогерской деятельностью.
В июне 2023 года суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил его к полутора годам тюрьмы. В феврале этого года игрок «Спартака» заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. После этого он был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» и не смог вылететь после сборов со «Спартаком» в Россию.
Поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП. 1 июля контракт Промеса со «Спартаком» истек и он стал свободным агентом.
В сентябре Промес подписал контракт с клубом из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».