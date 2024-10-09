Звезда «Дома-2» раскрыла подробности ДТП с участием Промеса в Дубае

«Квинси сказал мне, что у него четверо детей уже есть, но он хочет ребёнка от меня. Я узнала, что беременна через четыре месяца после того, как мы решили, что хотим ребёнка. А потом Квинси арестовали во время сборов в Дубае. Он вышел из тюрьмы в ОАЭ за неделю до рождения нашей дочери. Он поддерживал меня на родах онлайн. Поблагодарил меня за рождение ребёнка… Дочке дал имя он, её зовут Кейси-Мэй Промес», — рассказала Кулешова.