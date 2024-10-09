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Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

В минувшем месяце 19-летний футболист провел три матча в РПЛ, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Он победил в голосовании болельщиков и экспертов, опередив полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, защитника «Локомотива» Илью Самошникова и нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

Всего на счету Батракова 18 матчей в этом сезоне во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. 19 октября железнодорожники на выезде сыграют с подмосковными «Химками».

Локомотив