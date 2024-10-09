Губернатор Самарской области: Осинькин останется в «Крыльях»

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в “Крыльях” опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат. Место, которое сейчас занимают “Крылья”, не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель — минимум 8 место», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.