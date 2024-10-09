Губернатор Самарской области: Осинькин останется в «Крыльях»

Ранее в СМИ поступала информация о том, что руководство «Крыльев Советов» решило отправить в отставку Игоря Осинькина и назначить на его место Сергея Игнашевича. Болельщики самарского клуба создали петицию за сохранение Осинькина на посту главного тренера.
«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в “Крыльях” опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат. Место, которое сейчас занимают “Крылья”, не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель — минимум 8 место», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.
«Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды “Крылья Советов”. В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба. Обсудили также, какая дополнительная помощь “Крыльям” нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать “Крылья Советов”, чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — добавил Федорищев.
После 11 туров «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют с «Оренбургом».