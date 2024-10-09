Сергей Игнашевич рассказал о конфликтах с Валерием Газзаевым

"Были ли у меня сложные отношения с Газзаевым в какой-то период? Конечно. В первую очередь — человеческие. Что касается футбола, мы были требовательны друг к другу. Когда долго работаешь и добиваешься успеха, требования, по идее, не должны меняться. Но когда они начинают меняться, ты по-другому смотришь на тренера и хочешь того отношения, которое привело к совместному успеху. Однако, когда начинается закручивание гаек или поддушивание твоего авторитета… Я не знал, делалось это специально или нет. Мне казалось, что это несправедливо, — сказал Игнашевич в интервью YouTube-каналу Федора Смолова.