Журова: У Дзюбы и Аршавина есть потенциал для карьеры в политике

«Спортсменов сейчас в политике будет меньше. Они привыкли к свободе, а эта сфера накладывает очень много ограничений. Даже те спортсмены, которые приходили в политику, иногда возвращались, потому что понимали, что это не для них. Думаю, порой активное участие спортсмена в политике происходит из-за большого количества звонков со стороны журналистов. Если говорить о той же Веронике Степановой, порой создается мнение, что она выходит и сама все комментирует. Если бы ей не звонили, вряд ли она бы начала этим заниматься. Политик это все-таки тот, кто сам формирует некую повестку», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24.