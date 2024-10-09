Виктор Гончаренко стал главным тренером «Пари НН»

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, 47-летний Виктор Гончаренко подписал контракт с «Пари НН». Белорусский специалист дал первый комментарий после назначения:
— Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в МИР РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места?
— Все вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата, — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.
Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».
Виктор Гончаренко шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.
На прошлой неделе «Пари НН» отправил в отставку сербского специалиста Сашу Илича из-за неудовлетворительных результатов. Вместе с ним тренерский штаб покинули его ассистенты Славиша Капланович и Младен Кашчелан, а также тренер по физической подготовке Дарко Обрадович.
После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.