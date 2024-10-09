Виктор Гончаренко стал главным тренером «Пари НН»

— Все вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим. Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала все возможное для достижения положительного результата, — приводит слова Гончаренко клубная пресс-служба.