Осинькин рассказал о встрече с губернатором Самарской области

Ранее в СМИ поступала информация о том, что руководство «Крыльев Советов» решило отправить в отставку Игоря Осинькина и назначить на его место Сергея Игнашевича. 9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Осинькин останется в клубе как минимум до конца сезона.
«Будем делать все возможное, что от нас зависит. Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона. Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча. Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовиться к следующим матчам и делать то, что должны», — приводит слова Осинькина информационное агентство «СОВА».
Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. После 11 туров «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Оренбургом».