Осинькин рассказал о встрече с губернатором Самарской области

«Будем делать все возможное, что от нас зависит. Непростая ситуация сложилась вокруг команды, различная информация была. Потребовалось вмешательство руководства региона. Сегодня на встрече с Вячеславом Андреевичем был разговор о поддержке клуба, доверии, дальнейшем развитии клуба. Очень своевременная встреча. Сейчас психологическое состояние команды будет уже совершенно другим. Нам надо готовиться к следующим матчам и делать то, что должны», — приводит слова Осинькина информационное агентство «СОВА».