Аршавин назвал тренеров РПЛ, которых не уволят в этом сезоне

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак (“Зенит”), Михаил Галактионов (“Локомотив”), скорее всего, Мурад Мусаев (“Краснодар”) тоже доработает сезон», — сказал Аршавин.