Аршавин назвал тренеров РПЛ, которых не уволят в этом сезоне

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак (“Зенит”), Михаил Галактионов (“Локомотив”), скорее всего, Мурад Мусаев (“Краснодар”) тоже доработает сезон», — сказал Аршавин.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателями. «Зенит» занимает третью строчку, отставая от этих команд на один балл.
«Крылья Советов» идут на десятой строчке. Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку, а на его место придет бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.