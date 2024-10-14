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Аршавин назвал тренеров РПЛ, которых не уволят в этом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал имена четырех тренеров, которые, по его мнению, не будут уволены из своих клубов до конца сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Скажу про Осинькина, так как ему пообещали до конца сезона не трогать. Я думаю, что большинство тренеров останутся, ну и, конечно, это Сергей Семак (“Зенит”), Михаил Галактионов (“Локомотив”), скорее всего, Мурад Мусаев (“Краснодар”) тоже доработает сезон», — сказал Аршавин.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателями. «Зенит» занимает третью строчку, отставая от этих команд на один балл.

«Крылья Советов» идут на десятой строчке. Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку, а на его место придет бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

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