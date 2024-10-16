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Матч «Краснодар» — «Локомотив» станет последним в РПЛ в 2024 году

Пресс-служба РПЛ на официальном сайте представила расписание матчей 16−18-го туров сезона-2024/25.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РПЛ

Последним матчем в 2024 году станет встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом», которая состоится 8 декабря. На данный момент команды возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея после 11-ти туров по 27 набранных очков.

16-й тур

22 ноября (пятница)

  • 19:00 «Рубин» — «Акрон»

23 ноября (суббота)

  • 12:00 «Оренбург» — «Зенит»
  • 14:15 ЦСКА — «Ростов»
  • 16:30 «Химки» — «Краснодар»
  • 18:00 «Спартак» — «Локомотив»

24 ноября (воскресенье)

  • 14:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»
  • 16:30 «Факел» — «Динамо»
  • 19:00 «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

17-й тур

30 ноября (суббота)

  • 14:00 «Акрон» — «Оренбург»
  • 16:30 ЦСКА — «Рубин»
  • 19:00 «Ростов» — «Пари НН»

1 декабря (воскресенье)

  • 14:00 «Локомотив» — «Химки»
  • 16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»
  • 19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Факел»
  • 19:30 «Краснодар» — «Спартак»

2 декабря (понедельник)

  • 19:00 «Ахмат» — «Динамо»

18-й тур

7 декабря (суббота)

  • 14:00 «Спартак» — «Пари НН»
  • 16:30 «Зенит» — «Акрон»
  • 16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
  • 19:00 «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

8 декабря (воскресенье)

  • 14:00 «Динамо» — «Химки»
  • 16:30 «Факел» — ЦСКА
  • 19:00 «Ахмат» — «Оренбург»
  • 19:30 «Краснодар» — «Локомотив»