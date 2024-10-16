«Зенит» в ноябре проведет товарищеский матч c командой Моуринью

«Зенит» и «Фенербахче» четырежды встречались между собой. В плей-офф Лиги Европы-2018/19 сине-бело-голубые выбили стамбульцев на стадии 1/16 финала, уступив в гостях со счетом 0:1, но затем победив дома — 3:1. Затем команды провели две товарищеские встречи, одна из которых завершилась вничью (2:2), а вторая — победой команды Сергея Семака по пенальти (0:0, 4:3).