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«Зенит» в ноябре проведет товарищеский матч c командой Моуринью

Подопечные Сергея Семака в Стамбуле встретятся с игроками «Фенербахче».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Как сообщает РИА Новости, «Зенит» достиг договоренности с «Фенербахче» о проведении товарищеской игры во время ноябрьской паузы на международные матчи. На прошлой неделе председатель правления петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что такой матч действительно возможен. Точная дата игры пока не названа.

«Зенит» и «Фенербахче» четырежды встречались между собой. В плей-офф Лиги Европы-2018/19 сине-бело-голубые выбили стамбульцев на стадии 1/16 финала, уступив в гостях со счетом 0:1, но затем победив дома — 3:1. Затем команды провели две товарищеские встречи, одна из которых завершилась вничью (2:2), а вторая — победой команды Сергея Семака по пенальти (0:0, 4:3).

«Фенербахче» 19 раз становился чемпионом страны, завоевал 7 Кубков и 9 Суперкубков Турции. Стамбульскую команду перед стартом этого сезона возглавил Жозе Моуринью. «Фенербахче» идет на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В пятницу, 18 октября, «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

Зенит
Фенербахче