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Дзюба получил травму и был заменен в начале матча с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба получил травму и был заменен на 9-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Артем Дзюба травмировал заднюю поверхность правого бедра и был вынужден покинуть поле. Нападающего заменил Жилсон Беншимол. Сроки восстановления Артема после травмы на данный момент неизвестны.

Через 7 минут после того, как Дзюба покинул поле, «Зенит» открыл счет: с передачи Клаудиньо отличился Андрей Мостовой. В настоящее время продолжается первый тайм. Текстовую трансляцию можно увидеть здесь.

12 сентября, в заключительный день летнего трансферного окна, тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с Артемом Дзюбой, который находился в статусе свободного агента. 36-летний нападающий провел за «Акрон» пять матчей, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и московский «Локомотив». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, уступая лишь Александру Кержакову (233). Чтобы опередить Кержакова, Дзюбе нужно забить еще четыре мяча.

После 11 туров «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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