В Беларуси поддержали идею совместной футбольной лиги с Россией

«Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна её перспектива.



На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?



Это может быть и солигорский “Шахтер”, и гродненский “Неман”, и борисовский БАТЭ, и минское “Динамо”. Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу» — сказал Ковальчук.