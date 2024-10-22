В Беларуси поддержали идею совместной футбольной лиги с Россией

«Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна её перспектива.
На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?
Это может быть и солигорский “Шахтер”, и гродненский “Неман”, и борисовский БАТЭ, и минское “Динамо”. Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу» — сказал Ковальчук.
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением об идее объединения чемпионатов России и Беларуси по футболу.
«Беларусь — спортивная страна, там любят спорт, понимают спорт. Там большие традиции, в том числе и футбольные традиции, мы все помним, как мы минское “Динамо” и БАТЭ блистали в еврокубках. Поэтому, в принципе, идея-то неплохая, но это должно пойти на пользу развития обеих стран. Но работы огромное количество. Много разных вопросов, которые необходимо решить.
И обязательно надо согласовать с УЕФА объединение чемпионатов России и Беларуси. Чтобы потом не получилось так, что нельзя в еврокубки. Все-таки все клубы мечтают играть в Лиге чемпионов и мы тоже туда планируем вернуться», — сказал Свищев.
Российские команды не участвуют в международных турнирах с февраля 2022 года.