Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС может наказать судью Безбородова за комментарий в Интернете

Пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку из-за комментария в телеграм-канале «Але, рэф!», которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — заявили в РФС.

Ранее «Але, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев в чате телеграм-канала, которые якобы принадлежат арбитру, где автор, в частности, просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. В нынешнем сезоне Владислав Безбородов отработал в семи матчах в Российской Премьер-лиге.

В 12‑м туре РПЛ 51‑летний Безбородов работал на матче грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при РФС с просьбой оценить решение Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи.