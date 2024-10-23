РФС может наказать судью Безбородова за комментарий в Интернете

В 12‑м туре РПЛ 51‑летний Безбородов работал на матче грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при РФС с просьбой оценить решение Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи.