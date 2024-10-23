РФС может наказать судью Безбородова за комментарий в Интернете

Как сообщает «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку из-за комментария в телеграм-канале «Але, рэф!», которые могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.
«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС», — заявили в РФС.
Ранее «Але, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев в чате телеграм-канала, которые якобы принадлежат арбитру, где автор, в частности, просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить».
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. В нынешнем сезоне Владислав Безбородов отработал в семи матчах в Российской Премьер-лиге.
В 12‑м туре РПЛ 51‑летний Безбородов работал на матче грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой гостей со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при РФС с просьбой оценить решение Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи.