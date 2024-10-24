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Миралем Пьянич: надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал свои слова о нежелании играть со сборной России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2022 года сборная России планировала сыграть товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины, однако матч не состоялся из-за позиции ведущих игроков боснийской сборной. В частности, одним из главных противников матча с Россией был Пьянич.

«Нужно кое-что прояснить: в том самом интервью я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события на Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране. Сейчас я в России, и, несмотря на то что ничего не закончилось, я вижу, что здесь безопасно. Да, к сожалению, что-то происходит. Но я приехал из страны, где уже случалось подобное… И я видел, сколько людей страдало.

Мой комментарий был исключительно о том, что мы не знали, насколько безопасно проводить матч в России. Это была позиция всей сборной на тот момент. Сейчас я здесь и мне нечего стыдиться, не из-за чего переживать. Все мои слова касались лишь безопасности. Ничего более. Я хорошо знаю страну, уважаю россиян, равно как и любого человека другой национальности. У меня никогда не возникало проблем в этом плане ни с одной командой, ни с одним игроком. Для меня было странно, что мне задавали такого рода вопросы в последнее время. Ведь эти слова не были сказаны против страны.

Не понимаю, о чем я должен жалеть. Я не говорил ничего плохого — про Россию, Бразилию, Францию или любую другую страну. Этого просто не было. О чем жалеть, если я беспокоился о своей безопасности? Но знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится», — сказал Пьянич.

Миралем Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре этого года на правах свободного агента. Он провел за армейцев четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
22.10.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Ташуев
Голы
ЦСКА
Секу Койта
(Миралем Пьянич)
34′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
77
Илья Агапов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Сауль Гуарирапа
10
Иван Обляков
62′
5
Саша Зделар
88′
15
Миралем Пьянич
77′
31
Матвей Кисляк
25
Кристиян Бистрович
43′
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
49′
77′
11
Тамерлан Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
4
Турпал-Али Ибишев
23
Антон Швец
24′
98
Светослав Ковачев
75
Надер Гандри
46′
2
Александр Жиров
14
Амин Талаль
46′
47
Даниил Уткин
15
Рейерс де Оливейра Камилу
65′
18
Владислав Камилов
19
Мауро Луна Диале
74′
10
Лечи Садулаев
20
Максим Самородов
81′
55
Дарко Тодорович
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Александр Каруненко
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь